Представлен портативный кассетный магнитофон Kenko Tokina KR-019CR с MP3-конвертером

Представлен портативный кассетный магнитофон Kenko Tokina KR-019CR с MP3-конвертеромЯпонская Kenko Tokina анонсировала портативный кассетный магнитофон KR-019CR с классическим дизайном — он может воспроизводить кассеты, записывать на них и конвертировать их записи в MP3.