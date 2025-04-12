Представлен портативный кассетный магнитофон Kenko Tokina KR-019CR с MP3-конвертером

Представлен портативный кассетный магнитофон Kenko Tokina KR-019CR с MP3-конвертеромЯпонская Kenko Tokina анонсировала портативный кассетный магнитофон KR-019CR с классическим дизайном — он может воспроизводить кассеты, записывать на них и конвертировать их записи в MP3.
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