Польша обещает Украине 100 млн на боеприпасы, но еще не перевела денег по прежним обещаниям

Польша выделит 100 млн евро на закупку боеприпасов для ВСУ. Такое обещание дал в Киеве министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, сообщает украинский МИД.
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