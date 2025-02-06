«Мы готовы к жесткому торгу» В России и США говорят о начале переговоров по Украине. Какие вопросы обсуждают на тайных встречах?

Весь мир следит за заявлениями Дональда Трампа по Украине. Теперь он уже не обещает завершить боевые действия в 24 часа, но говорит о существенном прогрессе в ходе контактов с неназванными представителями России.
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