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Появились новые детали о предстоящем фильме “Аватар: Огонь и пепел” Джеймса ...

Появились новые детали о предстоящем фильме “Аватар: Огонь и пепел” Джеймса ...

Появились новые детали о предстоящем фильме “Аватар: Огонь и пепел” Джеймса КэмеронаОжидаемый фантастический фильм Джеймса Кэмерона “Аватар: Огонь и пепел” выйдет 19 декабря 2025 года, а портал Empire продолжает раскрывать детали сюжета и новые элементы вселенной Аватара.

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