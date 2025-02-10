Появились новые детали о предстоящем фильме “Аватар: Огонь и пепел” Джеймса КэмеронаОжидаемый фантастический фильм Джеймса Кэмерона “Аватар: Огонь и пепел” выйдет 19 декабря 2025 года, а портал Empire продолжает раскрывать детали сюжета и новые элементы вселенной Аватара.