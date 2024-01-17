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Невролог Мацокин рассказал, что головные боли в холода вызывает реакция терморегуляции сосудов

Невролог Мацокин рассказал, что головные боли в холода вызывает реакция терморегуляции сосудов

Механизм возникновения головной боли во время холодов до конца не изучен. Считается, что ее вызывает реакция терморегуляции сосудов или раздражение ветвей троичного нерва, сообщил «ФедералПресс» врач-невролог Игорь Мацокин.

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