Потанинское «депо»: миллиарды на госимуществе

Старую, просуществовавшую тридцать лет и три года, пропили- поэтому рождается новая. И как всегда, в муках и крови.

ГС

Галина Соколова

Если Потанин все делает для России, то зачем ему мешать!? Дорога не используется, а сколько городков дорог по России просто брошенных, никому не нужных. За это кто отвечает!?