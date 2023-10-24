Эфирное время, отводимое на рекламу азартных игр, предложили сократить

Депутаты фракции ЛДПР во главе с ее руководителем Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий сокращение эфирного времени на рекламу азартных игр в теле- и радиопрограммах, а также во время прямой трансляции спортивных соревнований или при показе их в записи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии