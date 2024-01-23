Супертурнир в Вейк-ан-Зее. 10-й тур. Непомнящий сыграет с Дин Лижэнем, Фируджа против Гири и другие партии

Tata Steel Chess Вейк-ан-Зее, Нидерланды 10-й тур Начало партий – 16:00 по московскому времени. Алиреза Фируджа (Франция) – Аниш Гири (Нидерланды) Ян Непомнящий (Россия) – Дин Лижэнь (Китай) Йорден ван Форест (Нидерланды) – Вэй И (Китай) Макс Вармердам (Нидерланды) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – Пархам Магсудлу (Иран) Сантош Видит (Индия) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) Александр Донченко (Германия) – Доммараджу Гукеш (Индия) Турнирное положение: Абдусатторов, Гири, Гукеш, Прагнанандха – по 5,5, Вэй И, Видит, Фируджа – по 5, Непомнящий – 4,5, Вармердам, Дин Лижэнь – по 4, Цзюй Вэньцзюнь, Магсудлу, Донченко – по 3,5, ван Форест – 3.
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