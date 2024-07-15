Как Испания триумфально обыграла Англию в финале Евро-2024. Самые яркие снимки

Испания в четвертый раз становится победителем чемпионата Европы по футболу Финал Евро-2024 / Фото: ТАСС Вчера, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине состоялся захватывающий финал чемпионата Европы по футболу 2024 года, где сборная Испании одолела Англию со счетом 2:1.