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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как Испания триумфально обыграла Англию в финале Евро-2024. Самые яркие снимки

Как Испания триумфально обыграла Англию в финале Евро-2024. Самые яркие снимки

Испания в четвертый раз становится победителем чемпионата Европы по футболу Финал Евро-2024 / Фото: ТАСС Вчера, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине состоялся захватывающий финал чемпионата Европы по футболу 2024 года, где сборная Испании одолела Англию со счетом 2:1.

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