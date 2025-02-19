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Царьград

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Инвесторы из 5 стран вложили 2,6 млрд рублей, получив "золотые визы" в России

Инвесторы из 5 стран вложили 2,6 млрд рублей, получив "золотые визы" в России

Граждане из США, Ирана, Китая, Сербии и Кореи получили "золотые визы" в России, инвестировав более 2,6 млрд рублей.

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