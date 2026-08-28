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Царьград

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Ветеринары исследуют причины гибели собак после вакцинации

Ветеринары исследуют причины гибели собак после вакцинации

Владельцы собак в Троицке, Щелкове и Королеве столкнулись с трагическими последствиями вакцинации своих питомцев, включая корги, кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и таксу.

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