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Деловой центр в Филевском парке обеспечит более 2,5 тыс. рабочих мест

Деловой центр в Филевском парке обеспечит более 2,5 тыс. рабочих мест

Свыше 2,5 тыс. рабочих мест появятся после открытия нового бизнес-центра Porta класса А, который возводят в Западном округе Москвы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

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