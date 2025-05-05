Деловой центр в Филевском парке обеспечит более 2,5 тыс. рабочих мест

Свыше 2,5 тыс. рабочих мест появятся после открытия нового бизнес-центра Porta класса А, который возводят в Западном округе Москвы, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.