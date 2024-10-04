31 год назад случилась трагедия для всей России Осенью 1993-го был расстрелян из танков высший орган власти — Верховный Совет.
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31 год назад случилась трагедия для всей России Осенью 1993-го был расстрелян из танков высший орган власти — Верховный Совет.
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