Линия фронта на Украине сегодня 28.02.2025 года

Большая подробная карта линии фронта на Украине и соприкосновение войск РФ и ВСУ по состоянию на 28 февраля 2025 года крупно (в хорошем качестве) на русском и украинском языке в высоком разрешении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Чёрное море горит, тонны боеприпасов рванули у границы Румынии»: В Киеве разнесли важнейший завод, трупы натовцев вывозят грузовиками: Новости СВО, на 24.02.25 г.
- «Долгожданный ход Белоусова, до олигархов дошло, Донецк удивило решение по Ахметову**»: ВС России разнесли ключевые мосты, ж/д пути и порты врага: Новости СВО, на 22.02.25 г.
- «Сложно оценить масштаб удара, офицеров НАТО достают из-под завалов»: ВКС России разнесли штаб врага во время секретного совещания: Новости СВО, 25.02.25 г.
Свежие комментарии