В Петербурге мировой судья судебного участка № 21 привлек к административной ответственности сотрудницу миграционной службы за ношение одежды, похожей на полицейскую форму (ч.
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В Петербурге мировой судья судебного участка № 21 привлек к административной ответственности сотрудницу миграционной службы за ношение одежды, похожей на полицейскую форму (ч.