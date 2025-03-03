Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Будут убивать русских?Мигранты создают силовые отряды - диаспоры не устраивают

Будут убивать русских?Мигранты создают силовые отряды - диаспоры не устраивают

Главные новости. Сиб.фм В России назревает новый источник социальной напряженности, в эпицентре которого оказываются иностранные граждане.

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Комментарии
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нина сафронова
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6 час.
Ирина Черных
&quot;Все прекрасно знают, что для решения миграционного кризиса нужно в первую очередь разобраться с лоббистами завоза приезжих. Если у диаспор не будет &quot;своих людей&quot; в Госдуме и МВД, то поток нелегалов снизится в разы.&quot;                                                                                                                Россияне уже давно поняли, что всё зло начинается во властных структурах, куда в мутные девяностые попали злые и некомпетентные в вопросах управления государством люди.
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6 час.
Семен Демин
Ну вот назревает в России внутренний конфликт, который может изменить политическое устройство и даже развалить РФ. Власть доигралась в толерантность. Надо же быть такими идиотами!
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3 час.
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