Главные новости. Сиб.фм В России назревает новый источник социальной напряженности, в эпицентре которого оказываются иностранные граждане.
Будут убивать русских?Мигранты создают силовые отряды - диаспоры не устраивают
Комментарии
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нина сафронова
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6 час.
Ирина Черных
"Все прекрасно знают, что для решения миграционного кризиса нужно в первую очередь разобраться с лоббистами завоза приезжих. Если у диаспор не будет "своих людей" в Госдуме и МВД, то поток нелегалов снизится в разы." Россияне уже давно поняли, что всё зло начинается во властных структурах, куда в мутные девяностые попали злые и некомпетентные в вопросах управления государством люди.
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6 час.
Семен Демин
Ну вот назревает в России внутренний конфликт, который может изменить политическое устройство и даже развалить РФ. Власть доигралась в толерантность. Надо же быть такими идиотами!
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3 час.
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