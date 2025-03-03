Будут убивать русских?Мигранты создают силовые отряды - диаспоры не устраивают

Ирина Черных

"Все прекрасно знают, что для решения миграционного кризиса нужно в первую очередь разобраться с лоббистами завоза приезжих. Если у диаспор не будет "своих людей" в Госдуме и МВД, то поток нелегалов снизится в разы." Россияне уже давно поняли, что всё зло начинается во властных структурах, куда в мутные девяностые попали злые и некомпетентные в вопросах управления государством люди.