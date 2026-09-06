Татарстанда көзге урман культуралары сезоны башланды

Татарстан Республикасында 2026 елның көзге урман культуралары сезоны кысаларында 1,6 мең га мәйданда урман культураларын тулыландыру һәм киләсе елда урман культураларын булдыру өчен 1,1 мең га мәйданда кишәрлекләр әзерләү планлаштырыла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым