🥶Татарстанга яңа салкыннар дулкыны кил

🥶Татарстанга яңа салкыннар дулкыны килә https://tatar-inform.tatar/news/tatarstanga-yana-salkynnar-dulkyny-kila-9-maida-kyrau-ham-yues-kar-kotela-5887191.
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🥶Татарстанга яңа салкыннар дулкыны килә https://tatar-inform.tatar/news/tatarstanga-yana-salkynnar-dulkyny-kila-9-maida-kyrau-ham-yues-kar-kotela-5887191.