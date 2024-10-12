Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"У России нет выбора": посейдон вышел на охоту - Почему США так боятся его?

"У России нет выбора": посейдон вышел на охоту - Почему США так боятся его?

Термоядерная торпеда «Посейдон» вызывает всё большее внимание и беспокойство в НАТО. В отличие от привычных концепций ядерного оружия, о которых в военных кругах ведутся постоянные обсуждения, «Посейдон» представляет собой нечто новое — подводную угрозу, которая имеет свои уникальные характеристики и не вписывается в существующие стратегии обороны.

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Комментарии
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W
Walery
У нас все президенты СНГ академики и не по одному разу.   И ничего! Подумаешь два Посейдона... - Вы, Люда, покопайтесь в поисковиках... и узнайте про...   количество американских  взрывов на Атолле &quot;Бикини&quot; Вас это очень удивит.- Особенно тот факт, что ядерная зима не наступила... скорее потепление климата вас сможет... быть погубит.
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2 час.
Людмила Фирстова
Валерий, да я  порадовалась, если  бы США исчезли, а вот рыбок и морских животных мне жалко, как-то так 😜
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2 час.
М
ММ
Я знаю результаты испытаний многомегатонных бомб на атолле Бикини и Северной земле. Сейчас там всё чисто и даже радиация быстро спала. Это не Чернобыль, это быстро распадающиеся элементы
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1 час.

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