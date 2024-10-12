"У России нет выбора": посейдон вышел на охоту - Почему США так боятся его?

W

Walery

У нас все президенты СНГ академики и не по одному разу. И ничего! Подумаешь два Посейдона... - Вы, Люда, покопайтесь в поисковиках... и узнайте про... количество американских взрывов на Атолле "Бикини" Вас это очень удивит.- Особенно тот факт, что ядерная зима не наступила... скорее потепление климата вас сможет... быть погубит.