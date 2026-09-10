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Пятый канал

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За Нептуном нашли 27 небесных тел, сохранивших тайны Солнечной системы

За Нептуном нашли 27 небесных тел, сохранивших тайны Солнечной системы

За орбитой Нептуна космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил 27 ранее неизвестных объектов, которые могут хранить информацию о том, какой была Солнечная система миллиарды лет назад.

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