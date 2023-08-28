Неудачу масштабных поисков Лох-Несского чудовища объяснили его "неуловимостью"

Организаторы крупнейших за последние 50 лет поисков Лох-Несского чудовища, которые проходили в прошлые выходные, объяснили неудачу непостижимой природой самого Несси, сообщает пресс-релиз Центра Лох-Несса, поступивший в распоряжение РИА Новости.