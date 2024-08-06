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Регионы России

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Спасатели Камчатского края ищут пропавшего рыбака на реке Авача

Спасатели Камчатского края ищут пропавшего рыбака на реке Авача

Мужчина, который рыбачил со своим другом, пропал на берегу реки Авачи в городе Елизово. По данным источников, утром 6 августа мужчина связался с оперативной службой Министерства по чрезвычайным ситуациям и сообщил о пропаже после того, как не смог найти своего друга.

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