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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адам Сильвер: «У нас нет способов отсева будущих владельцев за пределами изучения баз данных и разговоров со знающими людьми»

Пабло Торре задал интересный вопрос комиссионеру НБА Адаму Сильверу на пресс-конференции после очередного совета управляющих лиги.

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