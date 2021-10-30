Berg PRESS

366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Действующий мэр Тбилиси Каладзе лидирует по итогам подсчета более 57 процентов голосов

Действующий мэр Тбилиси Каладзе лидирует по итогам подсчета более 57 процентов голосов

ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", действующий градоначальник Каха Каладзе лидирует во втором туре муниципальных выборов после подсчета более 57% голосов избирателей, сообщает ЦИК Грузии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх