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next WAR

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Кого боятся американские авианосцы в Средиземном море?

Кого боятся американские авианосцы в Средиземном море?

Сегодня в Средиземном море складывается я бы сказал, неоднозначная и смешная ситуация. Великий и могучий военно-морской флот США в лице двух авианосных ударных группировок с кораблями НАТО (Великобритании той же) на подтанцовках более чем осторожно находятся на приличном расстоянии от береговой линии.

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