«Я чувствую гнев и горе»: жена Брюса Уиллиса не сдержала эмоций

Она поделилась чувствами в годовщину знакомства с мужем БРЮС УИЛЛИС И ЭММА ХЕМИНГ globallookpress.com/Lev Radin Супруга Брюса Уиллиса, борющегося с неизлечимым недугом, эмоционально высказалась в годовщину их знакомства.
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