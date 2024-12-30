«Я чувствую гнев и горе»: жена Брюса Уиллиса не сдержала эмоций

Она поделилась чувствами в годовщину знакомства с мужем БРЮС УИЛЛИС И ЭММА ХЕМИНГ globallookpress.com/Lev Radin Супруга Брюса Уиллиса, борющегося с неизлечимым недугом, эмоционально высказалась в годовщину их знакомства.