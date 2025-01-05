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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казан яшь десантчылары махсус хәрби операция герое Айвар Миншагаевны искә алды

СССР Герое Борис Кузнецов исемендәге Казан кадет интернат-мәктәбе каршында оештырылган Һава-десант гаскәрләре гвардия сержанты Клетнёв исемендәге «Яшь десантчы» хәрби-патриотик клубында тәрбияләнүчеләр әлеге мәктәпне тәмамлаган һәм махсус операциядә катнашкан Айвар Миншагаев истәлегенә багышланган чара үткәрде.

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