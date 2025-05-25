Аэропорт Внуково закрыт на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения введены на работу аэропорта Внуково. Об этом сообщает Росавиация. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 04:43 мск введены в аэропорту Внуково», – говорится в сообщении.
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