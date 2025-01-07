Шесть раз пациенты напали на нижегородских медиков в 2024 году

Шесть случаев нападения на медиков зарегистрировали в Нижегородской область в 2024 году. По этому показателю регион занимает шестое место в российском рейтинге, пишет главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
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