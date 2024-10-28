Итоги навигации судов на подводных крыльях подвели в Нижегородской области

Скоростной флот Нижегородской области завершил навигацию‑2024. Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году суда на подводных крыльях «Валдай» и «Метеор» выполнили 4197 рейсов и перевезли 125 347 пассажиров, из которых 20,5 тысячи – на межрегиональных маршрутах.
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