Итоги навигации судов на подводных крыльях подвели в Нижегородской области

Скоростной флот Нижегородской области завершил навигацию‑2024. Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в этом году суда на подводных крыльях «Валдай» и «Метеор» выполнили 4197 рейсов и перевезли 125 347 пассажиров, из которых 20,5 тысячи – на межрегиональных маршрутах.