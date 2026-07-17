Владимире провели рейд, выявили 8 случаев незаконной торговли

В ходе рейда по выявлению незаконной уличной торговли во Владимире проверили улицы Мира, Полины Осипенко, Верхняя Дуброва и проспекты Ленина и Строителей, составлено 8 протоколов о штрафах от 500 до 2000 рублей.
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