Прощание с Артуром Чилиргаровым состоится 4 июня в храме Христа Спасителя

Известный исследователь Арктики и Антарктики, депутат ГосДумы скончался 1 июня в возрасте 84 лет Вчера не стало выдающегося полярника, исследователя Арктики и Антарктики, члена-корреспондента РАН Артура Чилингарова.
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