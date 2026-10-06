17 дивных историй из цветочной лавки, где каждый заказ — отдельный сюжет

Цветы сами по себе очень красивы, привлекают внимание своими красками и ароматом, но флористам удается собрать их так, что у букета появляется свое настроение и даже характер.
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