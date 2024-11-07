Экс-глава Сургута Филатов обвиняется в коммерческом подкупе на 6 млн рублей

Бывший мэр Сургута Андрей Филатов совместно с несколькими знакомыми незаконно получили более шести миллионов рублей от подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома в Нижневартовске, сообщили в Следственном комитете Ханты-Мансийского автономного округа.