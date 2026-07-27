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Красный Север

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На Ямале 27 июля температура поднимется до плюс 33 градусов

На Ямале 27 июля температура поднимется до плюс 33 градусов

Аномально высокая температура ждет Ямал в понедельник, 27 июля, и последующие дни. Столбики термометров местами поднимутся до +33 градусов, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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