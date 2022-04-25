Российская газета

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В Госдуме объяснили неубедительную победу Макрона

В Госдуме объяснили неубедительную победу Макрона

Ранее МВД Франции сообщило, что действующий президент Эммануэль Макрон во втором туре выборов главы государства набирает 58,55%, его соперница, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 41,45% после завершения подсчета.

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