В Ростове-на-Дону пассажирский поезд сбил женщину в наушниках

Железнодорожная трагедия произошла на перегоне Развилка – Ростов-Товарный.Трагедия на железнодорожных путях в Ростове-на-Дону случилась во вторник, 26 сентября, на перегоне между станциями Развилка и Ростов-Товарный.
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