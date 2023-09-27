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В Ростове-на-Дону пассажирский поезд сбил женщину в наушниках

В Ростове-на-Дону пассажирский поезд сбил женщину в наушниках

Железнодорожная трагедия произошла на перегоне Развилка – Ростов-Товарный.Трагедия на железнодорожных путях в Ростове-на-Дону случилась во вторник, 26 сентября, на перегоне между станциями Развилка и Ростов-Товарный.

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