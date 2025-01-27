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Какой была Жанна д'Арк на самом деле

Какой была Жанна д'Арк на самом деле

Всякого творчества по мотивам истории Жанны д'Арк великое множество. Вот эта картина изображает вступление ее в Орлеан Личность «спасительницы Франции» Жанны д’Арк всегда привлекала много внимания, и на эту тему написано много литературы.

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Комментарии
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Сергей Кторов
&quot;Я же пошел другим путем и попытался представить себе...&quot;   Не очень понятно, зачем автору понадобилось наводить тень на плетень событий более, чем пятисотлетней давности.  Вряд ли найдётся много россиян, кого волнуют характеристики героини французской истории, тем более, по большей части, состоящих из домыслов автора.  Жанна уже стала героиней эпоса и все эти детали ничего уже не могут изменить.
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