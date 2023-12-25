Силовики в Таганроге вышли на поиск нарушителей, запускающих салюты

Фейерверки в Ростовской области под запретом до весны.В Таганроге начинаются проверки соблюдения регионального запрета на запуск различных видов пиротехники, на улицы выйдут полицейские, сотрудники МЧС, казаки и даже сами чиновники.
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