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Женский футбол в «Теде Лассо», детектив Де Ниро и «Сто лет одиночества». 10 лучших сериалов августа

Женский футбол в «Теде Лассо», детектив Де Ниро и «Сто лет одиночества». 10 лучших сериалов августа

Финальный аккорд этого лета — лучшее время, чтобы еще разок пробежаться по всем уличным активностям, закрыть дачные гештальты, а оставшееся время потратить на хорошо знакомые сериалы, которые, словно сговорившись, массово возвращаются в августе после долгих пауз.

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