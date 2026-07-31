Женский футбол в «Теде Лассо», детектив Де Ниро и «Сто лет одиночества». 10 лучших сериалов августа

Финальный аккорд этого лета — лучшее время, чтобы еще разок пробежаться по всем уличным активностям, закрыть дачные гештальты, а оставшееся время потратить на хорошо знакомые сериалы, которые, словно сговорившись, массово возвращаются в августе после долгих пауз.