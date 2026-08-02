Вопрос миллисекунд. Трейдерам начали продавать ранний доступ к постам Трампа в соцсети

Компания Trump Media and Technology Group (TMTG), владеющая социальной сетью Truth Social, запустила платный сервис, позволяющий финансовым компаниям получать уведомления о новых постах президента США Дональда Трампа раньше других пользователей, что даст им возможность идти на опережение в крупных сделках.