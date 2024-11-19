Back 4 Blood 2, DLC для Stellar Blade, время релиза S.T.A.L.K.E.R. 2, Half-Life 2 ставит рекорды… Half-Life 2 о...

Back 4 Blood 2, DLC для Stellar Blade, время релиза S.T.A.L.K.E.R. 2, Half-Life 2 ставит рекорды…Half-Life 2 обновила рекорд пикового онлайна, Джефф Кили объявил всех номинантов The Game Awards 2024 (и выпустил видео-ретроспективу за 10 лет шоу), раскрыто точное время релиза S.