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Warhammer X Helldivers 2, GamesVoice взялась за GTA: San Andreas, опенинг аниме Devil May Cry…

Warhammer X Helldivers 2, GamesVoice взялась за GTA: San Andreas, опенинг аниме Devil May Cry…

Авторы из Arrowhead Game Studios провели небольшую сессию Q&A в Discord, студия GamesVoice анонсировала полный русскоязычный перевод Grand Theft Auto: San Andreas, Sony удалила фанатский мод для Bloodborne, проблемы ПК-версии Marvel’s Spider-Man 2, перевыпуск сборников с The Sims и The Sims 2, Bloomberg принесла детали реструктуризации BioWare, Netflix показала опенинг аниме по Devil May Cry.

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