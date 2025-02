Warhammer X Helldivers 2, GamesVoice взялась за GTA: San Andreas, опенинг аниме Devil May Cry…

Авторы из Arrowhead Game Studios провели небольшую сессию Q&A в Discord, студия GamesVoice анонсировала полный русскоязычный перевод Grand Theft Auto: San Andreas, Sony удалила фанатский мод для Bloodborne, проблемы ПК-версии Marvel’s Spider-Man 2, перевыпуск сборников с The Sims и The Sims 2, Bloomberg принесла детали реструктуризации BioWare, Netflix показала опенинг аниме по Devil May Cry.