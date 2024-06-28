После удара беспилотника в Тамбовской области возник пожар на нефтебазе

Еще один инцидент, связанный с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных Сил Украины (ВСУ), произошел в Тамбовской области, что привело к пожару на нефтебазе в Мичуринском районе.
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