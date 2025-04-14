Благотворительный фонд принца Гарри в Лесото обвинили в том, что он забыл о подопечных

Местные жители заявляют, что им отказывают в помощи Фото: открытые источники 58-летняя Ликетсо Матела, живущая в бедности в Лисото, заявила, что наблюдала, как мимо их дома проехал кортеж с принцем Гарри, направлявшимся на празднование 18-летия Sentebale, передает Daily Mail.