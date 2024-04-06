Московские компании увеличили объем производства автомобилей и комплектующих на 40%

В Москве активно развивается электромобилестроение. Московские предприятия разрабатывают новые виды аккумуляторных батарей с улучшенными характеристиками, а также наращивают выпуск инновационных зарядных станций.
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