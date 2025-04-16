«Интер» сохраняет шансы на требл. В полуфинале ЛЧ миланцы сыграют с «Барселоной», тоже претендующей на него

Команда Симоне Индзаги выбила «Баварию» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. В Серии А она лидирует с трехочковым отрывом от «Наполи», в Кубке Италии дошла до 1/2 финала и уже провела первый матч против «Милана» (1:1).