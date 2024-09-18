Юрий Дудь обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента в своих постах

Блогер Юрий Дудь* направил апелляционную жалобу в Таганский суд Москвы. Он не согласен с постановлением суда о назначении ему штрафа в 40 тысяч рублей за отсутствия маркировки иноагента в социальных сетях, сообщает РИА Новости.
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