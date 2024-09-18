Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Петров
    Позор и презрение Минпромторгу...5(пять) маленьких самолётов к 2026-му году???Первые пять самол...
  • Vova Гарин
    Пиздабол -10 светитРоссиянки стали ч...
  • Eduard
    Повесьте жида!Нетаньяху заявил,...

Юрий Дудь обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента в своих постах

Юрий Дудь обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента в своих постах

Блогер Юрий Дудь* направил апелляционную жалобу в Таганский суд Москвы. Он не согласен с постановлением суда о назначении ему штрафа в 40 тысяч рублей за отсутствия маркировки иноагента в социальных сетях, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх