Юрий Дудь обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента в своих постах

Блогер Юрий Дудь* направил апелляционную жалобу в Таганский суд Москвы. Он не согласен с постановлением суда о назначении ему штрафа в 40 тысяч рублей за отсутствия маркировки иноагента в социальных сетях, сообщает РИА Новости.