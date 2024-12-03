🕯 Власти Крыма возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата в Симферополе «Имена многих наших защитников остались неизвестными, но их подвиг, их мужество и самоотверженность никогда не будут забыты.
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🕯 Власти Крыма возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата в Симферополе «Имена многих наших защитников остались неизвестными, но их подвиг, их мужество и самоотверженность никогда не будут забыты.