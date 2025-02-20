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Царьград

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Ушёл из жизни актёр "Улиц разбитых фонарей" Геннадий Косарев в 65 лет

Ушёл из жизни актёр "Улиц разбитых фонарей" Геннадий Косарев в 65 лет

Известный актёр Геннадий Косарев, прослуживший более 30 лет в Молодёжном театре на Фонтанке и сыгравший в 44 кинопроектах, скончался в 65 лет после долгой болезни.

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